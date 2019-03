Друженє за дзеци з окремнима потребами у Руским доме

КОЦУР – У просторийох коцурского Руского дому всоботу, 23. марца, орґанизоване друженє дзецох з окремнима потребами зоз дзецми зоз здруженя „Нашо ангели” зоз Коцура.

Координатор Подручней канцелариї у Коцуре Микола Шанта привитал дзеци и шицких з того здруженя и, як визначел, наздава ше же таки друженя у Руским доме буду вше частейши.

Жени зоз КУД „Жатва”, Мария Дудаш-Фейса и Серафина Киш, пририхтали ошвиженє и лакотки за шицких присутних, а дзеци препровадзели красни хвильки у бависку, друженю и бешеди.

