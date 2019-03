Нєшка у Коцуре будзе конституовани Одбор за културу

КОЦУР – Одбор за културу Националного совиту Руснацох отрима конститутивну схадзку нєшка, 26. марца, на 16 годзин у Коцуре.

Схадзку зволал його предсидатель Микола Шанта, а будзе отримана у просторийох Руского дому.

