НОВИ САД – Руска редакция Радио Нового Саду од ютра почина емитовац нову емисию на своїх радио габох – „На кафи зоз Александру Бучко”.

Емисия будзе емитована раз мешачно, каждей остатнєй стреди у мешацу у раншим термину од 7 до 7,30 годзин. Зоз вше интересантнима госцами авторка емисиї будзе бешедовац о актуалних темох и интересантносцох.

Програму Рускей редакциї Радио Нового Саду мож слухац на радио-габох 100, 92 и 107,1 меґагерци, як и на интернету на тим линку.

