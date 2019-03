Приходзи їх час

Того року на 29. ,,Ружовей заградки” попри плеяди наших искусних шпивачох и шпивачкох, участвовали и тройо дебитанти. Дарина Михняк и Марко Буила зоз Коцура, и Милена Никитович зоз Кули. Шицки тройо з музику жию одмалючка, уж ше у нєй и потвердзели, алє їх час лєм приходзи.

Праве Дарина Михняк и Марко Буила зоз Коцура отворели тогорочну ,,Ружову заградку”. У дуету одшпивали писню ,,При студзенки” за котру текст и музику написал Драґан Новакович, а аранжман Дубравко Исаков. Дарина Михняк ходзи до стреднєй Медицинскей школи ,,7. април” у Новим Садзе и перши є рок на напрямe – стоматолоґийна шестра технїчар. Коло школи, ма часу занїмац ше и зоз шпиваньом.

– Перши крочаї у шпиваню направела сом ище у оводи, кед сом мала штири роки. Теди сом шпивала дзецински шпиванки на рижних приредбох. Часто сом и рецитовала на радию и телевизиї, а потим дакус озбильнєйше шпиванє було кед сом мала дас єденац роки и теди сом ше змагала на ,,Першей шпиваночки”, дзе сом достала и награду – приповеда Михнякова.

Дарина ше познєйше опробовала и на змаганю ,,Неки нови клинци” и на ,,Червеней ружи”, а порядно участвує и на других наших руских манифестацийох и фестивалох.

– Понеже сом тераз першираз участвовала на ,,Ружовей заградки”, возбудзенє було вельке ище теди кед ме Тат’яна Колєсар Ґвоїч наволала и питала ми ше чи бим шпивала. Було ми наисце чесц участвовац на таким вельким нашим фестивалу – гвари Дарина.

Вона закончела основну музичну школу у Вербаше, дзе грала на клавиру. У тей хвильки шпива лєм у КУД-у ,,Жатва” у Коцуре и затераз єй музика, т. є. шпиванє и фолклор єдини гоби.

– Ище ше прилагодзуєм на нови стредок и затераз сом пошвецена баржей школи, алє цо ше дотика музики, план ми уписац ше до музичней школи у Новим Садзе на соло шпиванє – гвари Дарина.

Марко Буила школяр трецей класи Ґимназиї ,,Петро Кузмяк” у Руским Керестуре на общим напряме на руским язику.

– Од вше сом барз любел музику. Шпивам одмалючка, алє мой перши прави наступ дзе сом ше представел зоз шпиваньом бул 2010. року на манифестациї ,,Караоки стоп – красне шпиванє напредок” у Коцуре. Змагал сом ше ище на рижних фестивалох и манифестацийох, як цо ,,Шпиваночки” у Коцуре, на ,,Пупчецу” у Руским Керестуре, на ,,Веселинки” у Новим Садзе. Шпивал сом и на ,,Червеней ружи” дзе ми ше, други раз кед сом шпивал, 2017. року, удало достац чобольов. ,,Ружова заградка” ми вше була цошка барз вельке, дзе шпиваю наисце барз добри шпиваче. Кед ми ше Тат’яна Колєсар Ґвоїч опитала чи бим шпивал дует зоз Дарину, нєсподзивал сом ше приємно и такой сом зоз одушевийом прилапел. Можем повесц же сом наисце барз задовольни як шицко прешло – приповеда Марко.

И Марко закончел основну музичну школу у Вербаше, напрям гушля. Член є КУД-а ,,Жатва” у Коцуре, дзе грає на гушлї, а намага ше грац на нєй и у шлєбодним чаше, же би ю нє занєдзбал.

– Вше дзечнє шпивам на шицких манифестацийох котри ше отримую у Коцуре. А дакеди, кед мам шлєбодного часу, ходзим и на хор у Руским Керестуре. Окрем музики, любим танцовац фолклор, фотоґрафовац и бавиц одбойку, алє то лєм так рекреативно – гвари Марко.

После ґимназиї, Марко ше планує уписац на факултет, лєм же ище роздумує же котри прави за ньго. Цо ше дотика шпиваня, Марко би любел дакус баржей усовершиц свой талант, та аж ходзиц и на даяки фахово годзини, алє аж док пойдзе на факултет до векшого городу.

Милена Никитович тиж так дебитантка на тогорочней ,,Ружовей заградки”, представела ше зоз писню ,,Пайташки” за котру текст и музику написала Агнета Тимко Мудри, а аранжман Мирослав Пап. Милена ходзи до Ґимназиї ,,Жарко Зренянин” у Вербаше, и друга є класа на природно-математичним напряме. Гвари, нє здогадує ше уж свойого першого ,,правого” наступу, алє одмалючка люби барз шпивац.

– Шпивала сом, як у музичней школи у хору, або як солиста зоз провадзеньом, тиж сом шпивала и самостойно дома, алє углавним лєм за себе. Титула, най так повем, за перши мой наступ, може припаднуц концерту котри отримани влонї у Руским Керестуре, з нагоди Дня Руснацох, дзе сом участвовала зоз своїм КУД-ом ,,Србия” зоз Кули. Теди моя мама першираз чула як я, у ствари, шпивам – приповеда Милена.

Окрем того, Милена прешлого року участвовала и на фестивалу ,,Ґлас андєла” у Баймоку, котри ше кажди рок отримує на здогадованє Тияни Юрич и ту достала друге место. Понеже є член КУД-а ,,Србия” у Кули, порядно наступа з нїм, зоз шпиванку и танцом, на рижних концертох и змаганьох.

– Цо ше дотика мойого наступу на ,,Ружовей заградки”, мало повесц же сом лєм задовольна. Барз сом щешлїва же ми ше вообще указала нагода буц часц такого фестивалу. Дзекуєм барз Агнети Тимко Мудри и Мирославови Папови, котри мали довирия до мнє и же ми дали нагоду таке дацо дожиц – гвари Милена.

Милена ходзела осем роки до основней музичней школи у Кули и грає на клавиру од свойого седмого року. Окрем музики, интересую ю природни науки, конкретно, хемия, биохемия и ґенетика.

– Затераз то мой примарни циль, а цо ше дотика шпиваня, на то вецей патрим як даяку файту хобия. Медзитим, и кед ми шпиванє у тей хвильки можебуц нє на першим месце, нєспорне тото же музика и шпиванє ма вельке значенє у моїм живоце. Кадзи лєм рушим, и за цо ґод ше опредзелїм, мам чувство же ме музика будзе провадзиц у каждей нагоди, як цо то було и дотераз – закончує Милена.

