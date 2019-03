Автобуска станїца достала нови випатрунок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу 23. марца була отримана роботна акция у котру ше ушорело автобуску станїцу у валалє. Орґанизатор акциї бул Месни одбор Сербскей напредней странки, а участвовали члени зоз Руского Керестура и Општинского одбору зоз шицких местох општини Кула, вєдно их було коло 30 особи.

На автобускей станїци волонтере обилєли мури и слупи, нє рушаюци мурал котри символ Керестура и котри остатнїраз обновени вяри 2017. року. Потим офарбени дещички на лавки и поставени рефлектори дзекуюци котрим автобуска станїца достала цалосне ноцне ошвиценє.

