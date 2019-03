Перша журка у власним просторе

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу 23. марца була отримана перша журка под назву „Guilty pleasure” у Руским Керестуре котру орґанизовало Здруженє младих „Pact ruthenorum”. To була источашнє и перша журка котру Пактовци орґанизовали у своїм власним просторе у Младежским доме.

Соботова журка була наисце нащивена, преважно були млади, алє мож повесц зоз вецей ґенерацийох. И музика була рижних жанрох, односно за каждого по дацо. Пактовци задовольни як прешла журка и вшелїяк же им у плану предлужиц зоз подобнима друженями, окреме кед тераз розполагаю зоз власним простором.

– Пакт цалком задовольни як прешла журка, було полне и чули зме велї похвали уж на самей журки. Розумиме же то нє универзална журка и же нє по каждим смаку, алє ше ми видзи же ошвиженє добре пришло младим. Надалєй нам плани же бизме голєм раз мешачно орґанизовали даяки подобни збуваня, журки або проєкциї филмох – гварела предсидателька Пакту Ясна Медєши.

Нєдавно на розписаним конкурсу Здруженє достало свойо власни просториї у їх доме, односно часц Младежского дому котру Општина видавала. Надалєй Младежски дом буду хасновац у сотруднїцтве зоз власнїком дискотеки „Амадеус” котра будзе дїловац у истим просторе.

