Нєшка виведзени мюзикл „Кандур у чижмох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На тогорочним Драмским мемориялу „Петра Ризнича Дядї” нєшка, 26. марца, одбавена друга по шоре дзецинска представа, премиєрно „Кандур у чижмох” котру пририхтали школяре Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”

Цалком єдинствена и нєзвичайна представа, односно мюзикл, яки керестурска публика нє памета, аж питанє же кеди и чи бул виведзени. Мюзикл поробени на текст автора Шарл Пероя (либрето К. Алемасова, музика С. Соснїн), преклад и прешпив музичних точкох зробела професорка Лидия Пашо котра трима музичну секцию на котрей ше пририхтовало представу, а режисер була учителька Наталия Зазуляк.

Аж осемнацецеро школяре керестурскей Школи зоз штвартей и шестей класи участвовали у тим дїлу – кандур у чижмох була Сандра Джуджар, у улоги Жака ше нашол Борис Жирош, а принцеза Жаклина була Андрея Надь. Улога моцного краля припадла Даници Плавшич котра тоту улогу винєсла як прави професионалєц.

Страшна улога Людзоєда, односно Чаривнїка припадла Клари Катрина котра публику освоєла зоз застрашуюцим наступом и єдинствену фризуру, людзоєдов пес була Теодора Фа, а Хелена Новта Царица мишох. Майстрох, селянох у представи ґлумели Кяра Будински, Стефан Варґа, Дорияна Пап, Валентина Чуни и Мая Сивч. Мали симпатични мищата були Сара Боцка, Тияна Бучко, Ивона Рац, Василия Пап, Марґарета Чизмар и Лана Штранґар.

З оглядом же мюзикл витворени без буджету, треба насампредз похвалїц добру дзеку шицких котри робели на його витворйованю. За сценоґрафию були задлужени наставнїки Александра Медєши и Зденко Шомодї, а за шминку школяре седмей класи основней школи. Тон майстор бул Деян Гарди, а майстор шветла Сашо Палєнкаш.

Керестурски мюзикл провадзели и дзеци зоз шицких руских местох дзе єст виборна настава руского язика зоз елементами националней култури, так же Велька сала у Доме култури була наисце мала за телїх госцох и домашнїх. Попри госцох представу патрели и школяре зоз керестурскей основней школи, як и зоз Предшколскей установи, пририхтуюцей ґрупи „Цицибан”.

