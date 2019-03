Дзеци з наших местох нащивели Драмски мемориял

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на Драмским мемориялу, дзецинску представу „Кандур у чижмох” хтору пририхтали ґлумци з домашнєй Школи „Петро Кузмяк” провадзели и 170-ецеро дзеци з наших местох хтори виучую руски язик з елементами националней култури. Їх нащиву уж традицийно орґанизує Одбор за образованє Националного совиту Руснацох.

На Мемориял зоз своїма наставнїцами припутовали школяре зоз скоро шицких местох – Коцура, Кули, Вербасу, Савиного Села, Нового Саду, Дюрдьова, Ґосподїнцох, Бачкей Тополї и Нового Орахова, як и дзеци зоз Шиду и Бачинцох.

Шицки вони у преполней сали, вєдно з домашнїма школярами нїзших класох ОШ „Петро Кузумяк” як и предшколскима дзецми з керестурского оддзелєня „Цицибан”, провадзели представу.

По представи на бини Дому култури отримана и кратка програма у хторей ше представели праве школяре-госци зоз дванац точками. Вони рецитовали, шпивали и грали, а на концу домашнї школяре трецей и штвартей класи одшпивали шпиванку „Хто щешлїви” у хторей участвовала и публика.

Госци потим пошли на закуску хтору им пририхтали у домашнєй Школи, дзе час по врацанє дому, препровадзели у бависку и друженю.

Тоту подїїю провадзели и предсидателька Одбору за образованє Мелания Римар, заняти у Служби НС и директорка Школи „Петро Кузмяк” Хелена Пашо Павлович.

