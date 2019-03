Вишол марцовски МАК

НОВИ САД – Тих дньох вишло марцовске число младжеского часопису МАК, а „У фокусу” му Явна поволанка младим за участвованє на „Червеней ружи”, розгварка зоз фоторепортером Андрейом Папом з Нового Саду, як и зоз фахову руководительку Марию Хромиш з Дюрдьова и шпивачку Дарину Михняк з Коцура.

„МАК-ов колаж” представя „Геройох шмеца Руски Керестур”, а рубрика „Здогаднїме ше” пише о Руским народним просвитним дружте.

У рубрики „Швет науки и технолоґиї” розгварка зоз студентом докторским студийох и асистентом Иґором Русковсковим з Коцура, а „Спорт и рекреация” упознава читачох зоз младим тренером столного тенису Стефаном Горянком з Керестура.

„Алт шоу у МАК-у” пише о музичарки Марини Роман з Керестура, хторей нєдавно вишол перши синґл.

