„Русин” затераз без побиди

ЛИПАР – У осемнастим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор ФК „Русин” одбавел змаганє у госцох процив ФК „Липар” и, по шицким, було то найчежше и найгорше одбавене змаганє у ярнєй часци сезони. Нажаль, без „Русинових”, и аж штири ґоли за процивнїцку екипу.

На домашнїм стадиону ґоли за Липар дати у 2, 16, 22. минути у бависку, а автоґол дал Ланчужанин у 71. минути после нєудатней реакциї на шлєбодне бице процивнїкох. Жовти картон з екипи „Русину” достал Надь у 78. минути, а у процивнїцкей екипи тиж було лєм єдно опомнуце у 87. минути.

„Русинова” позиция на таблїчки у лиґи тераз за ище єдно место нїжей, находзи ше на штвартим месце зоз 31 бодом и позитивну ґол розлику од 17 ґоли, а у идуцим колє дочекує дома фодбалерох „Будучносци” зоз Параґох.

