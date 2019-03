НОВИ САД – На новосадским Филозофским факултету на соботу, 30. марца, будзе орґанизовани Дзень отворених дзверох.

Того дня шицки заинтересовани будуци студенти можу нащивиц студийски програми на котри ше жадаю уписац шлїдуюцого школского року и презнац ше о способе студираня. Попри тим, будзе и симулация примацого испиту.

Дзень отворених дзверох будзе тирвац од 10 до 13 годзин.

