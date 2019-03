КОЦУР – У Руским доме у Коцуре, нєшка на 19 годзин будзе отримана схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

То друга по шоре порядна схадзка Вивершного одбору, а зволана є пре пририхтованє материялох за наиходзацу схадзку Одбору за образованє.

