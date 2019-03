РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за образованє Националного совиту Руснацох отрима Конститутивну схадзку на ютре, 28. марца, на 18 годзин у Руским Керестуре.

Схадзку зволала його предсидателька Мелания Римар, а будзе отримана у просторийох Националного совиту Руснацох.

