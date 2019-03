Школяром з Нового Саду подзелєни награди

НОВИ САД – У Основней школи „Дюра Даничич” у Новим Садзе пондзелок, 25. марца, додзелєни награди зоз Литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша єденацецерим новосадским школяром добитнїком. На тото завод подзелєни два литературни роботи и дзевец подобово.

На початку стретнуца пречитани стихи М. М. Кочиша „Руска твердиня”, а потим и наградзени литературни роботи Фиони Грубеня и Маши Джуджар. Блаженка Хома Цветкович и Иринка Папуґа зоз Дружтва за руски язик, литературу и културу наградзеним дзецом и их наставнїцом придали кнїжку „Писнї и приповедки за дзеци” М. М. Кочиша.

