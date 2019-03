Предсидатель Општини Кула бешедовал зоз Керестурцами

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей соботи у просторийох Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур бул отримани приєм за гражданох на котрим предсидатель Општини Кула Дамян Милянич вислухал Керестурцох же з якима ше проблемами стретаю и як би можебуц локална самоуправа могла уплївовац на їх ришенє.

На розгварку пришли дзешецеро Керестурци котри винєсли комунални проблеми, потим тоти дружтвено-социялного характеру, а за котри предсидатель Општини виражел порозуменє.

На приєму були присутни и секретар МЗ Руски Керестур Михайло Сабадош, предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр и директор Явного комуналного подприємства „Руском” Иґор Фейди.

Истого дня, скорей приєму у Керестуре, приєм бул орґанизовани и у Крущичу, а присутни бул тиж Иґор Фейди, понеже ЯКП „Руском” компетентне и за тото населєне место у општини.

Наступного викенду предсидатель будзе бешедовац зоз гражданами у Липару, а каждей стреди од 8 до 12 годзин гражданох прима и предсидательова помоцнїца Єлена Павков у кабинету число 106 Општинскей управи за цо ше потребне скорей приявиц на телефонски числа 722-220 и 751-113.

