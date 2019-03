З активносцох Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руска матка прешлого викенду отримала схадзку свойого Управного одбору и редакциї Глашнїка „Руснак”, а делеґация участвовала на першим Заєднїцким дню Русинох/Руснацох/Лемкох – 23. марца у Медзилаборцох у Словацкей.

На схадзки УО прилапени звит зоз 6. зашеданя Шветовей ради РРЛ и Комисиї за културу ШР у Переґу Маре у Румуниї 2. марца. Тиж розпатрани можлїви кандидатури за Награду Шветовей ради РРЛ у обласци русинскей култури з меном Василь Турок Гетеш за 2019. рок.

УО принєсол одлуку же того року нє будзе нїкого кандидовац пре кандидатури даскелїх визначних особох з других жемох, алє же за нарок зоз Сербиї РМ за тоту награду предложи режисера и писателя Звонимира Павловича з Нового Саду.

Члени УО поинформовани и о шейсц поднєшених проєктох и приявох на конкурси до покраїнских секретариятох, а планує ше конкуровац и до Министерства култури. Тиж порадзене же нєодлуга буду запровадзени виберанки за нови МО у Коцуре.

На подїйох и збуваньох з нагоди означованя 23. марца, Заєднїцкого дня Руснацох, у Медзилаборцох спред Рускей матки була трочлена делеґация – предсидатель РМ Дюра Папуґа, Славко Пап, член комисиї за просвиту ШР РРЛ и Мирослав Пап, член Комисиї за медзисобне сотруднїцтво и розвой туризма ШР РРЛ.

По словох Дюру Папуґу, шицко було орґанизоване у просторе Музею Ендия Ворхоли, дзе ше пред памятну плочу на перше зашеданє Шветового конґресу (ШК) РРЛ отримали и пригодни реферати, и кратка културна програма.

Потим шицких учашнїкох приял предсидатель Месного уряду Медзилаборци, дзе представени найглавнєйши потерашнї активносци и плани ШК РРЛ.

