СУБОТИЦА – Иґор Папуґа на тамбури прим освоєл I-1 награду з посцигнутима 93,66 бодами и златну медалю у своєй катеґориї на VI Тамбура инструментал фестивалу – медзинародним змаганю тамбурашох хтори отримани 25. марца у Суботици.

Папуґа школяр закончуюцей шестей класи тамбури прим у рускокерестурским видзелєним оддзелєню Школи за основне музичне образованє ШОМО з Кули. За змаганє го пририхтала наставнїца Геленка Гарвильчак, а корепетиторка була Ева Епер.

