Значни успихи пионирох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Попри першого тиму ФК „Русин”, у клубу ше активно роби и зоз пионирами. Прешлих двох викендох зазначени добри резултати и у младшей и у старшей катеґориї

Внєдзелю, 24. марца, на русиновим Ярашу старши пионире (народзени 2004. и 2005. року) бавели порядни змаганя у своєй окружней лиґи процив пионирох ФК „Гайдук” зоз Кули. Змаганє помедзи ФК „Русин” – ФК „Гайдук” закончене з резултатом 5:0 (1:0). Ґоли посцигли Надь М, Ковачевич Н, Тома А, Шайтош А. и Провчи Д.

Од 12 екипох у своєй ґрупи у лиґи, русиново пионире ше находза при верху таблїчки, а їх бависко наисце обецує вельо. И статистика гутори надосц, бо тидзень пред тим победзели и сивецких пионирох зоз резултатом 5:1, a идуцей нєдзелї буду госцовац у Бачким Ґрачцу процив тамтейших пионирох.

Источашнє ше активно роби и зоз младшима пионирами (народзених 2006. и 2007 року) за котрих ище вше нє предвидзене змаганє у лиґи, алє озбильно бавя приятельски змаганя зоз своїма парняками. Всоботу 23. марца бавели у Червинки и победзели з резултатом 4:1, а тидзень пред тим дома процив истей екипи и зазначели побиду 4:0.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)