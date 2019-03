КОЦУР – У Подручней канцелариї Националного совиту (НС) Руснацох у Коцуре, у ткв. Руским доме вчера, 26. марца, отримана Конститутивна схадзка Одбору за културу НС на котрим присуствовали седмеро од 11-ерих членох того Одбору.

Дньови шор мал дзевец точки,м а окрем конституованя, гласало ше и о Дїловнїку о роботи Одбору, дати предлог за розподзельованє средствох за проєкти зоз Явного конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох у култури Городу Нови Сад, потим предложена лїстина препоручених проєктох по приоритетох, за софинансованє по Конкурсу за сучасну уметнїцку творчосц Министерства култури, принєшена одлука о Календару манифестацийох за 2019. рок, розписани Конкурс за орґанизованє манифестацийох, а розправяне и о наиходзацих активносцох и обовязкох.

Предсидатель Одбору за културу Микола Шанта за заменїка предсидателя вибрал Ґабриєлу Саянкович, а за записнїчара Марию Тот. Окрем тих членох, у Одбору за културу и др Деян Загорянски, Владимир Балащак, Микола Хромиш, Аранка Медєши, Кристина Афич, Сашо Палєнкаш, Ирина Гарди Ковачевич и Мирослав Ковач.

По Явним конкурсу приявени 6 проєкти, а потримовку Одбору у першим шоре буду мац манифестациї котри маю традицию, та так приоритет буду мац проєкти Заводу за културу войводянских Руснацох „100 роки РНПД” и „ Руснаци у циклусу животних обичайох”, потим проєкт Рускей матки Фестивал моно и дуо драми „Дюра Папгаргаї”, проєкт Руского културного центру „Веселиинка”. Кед будзе достаточно средства Одбор за културу потрима и ище два приявени проєкти Руского културного центру, а то Рочни концерт и Стретнуца РКЦ-у 2019.

По Конкурсу за сучасну уметнїцку творчосц Министерства култури приявени 9 проєкти, а по приоритетох на першим месце проєкт НВУ „Руске слово” алманах „Руски календар 2020”, на другим месце проєкт Дому култури Руски Керестур Фестивал рускей култури „Червена ружа”, потим проєкт за котри конкуровала НВУ „Руске слово” за Часопис за литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, проєкт КУД „Жатва” за прекладательну роботню, за преклад кнїжки „Нашенє” Славомира Олеяра. О средствох за Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї и Културну манифестацию „Костельникова єшень” будзе одлучене после консултацийох кому потребнєйши средства, проєкт „100 роки РНПД” Заводу за културу ВР на седмим месце, а на осмим проєкт Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе под назву „Литература, култура, културна блага Заходней України”. На Конкурс приявени и проєкт Здруженя „Ариадне” – „Руснаци у Сербиї-културни преплєтаня” медзитим тот проєкт Одбор нє потримал пре можлївосц манипулациї зоз средствами и нєможлївосц контролованя дзе би средства закончели.

Начално прилапени Календар културних манифестцийох у 2019 року, а до Календару на предклад Аранки Медєши од того року уключени и Днї театру Владимира Сабодайка, котри буду отримани 3., 4. и 5. мая у Коцуре.

Тиж так, розписани Конкурс за орґанизованє манифестацийох котри будзе тирвац по 30. април, а на адресу Националного совиту Руснацох зоз Републики сцигол допис же би ше посилало биоґрафиї визначних Руснацох котри през историю на даяки способ допринєсли або доприноша розвою Републики Сербиї. Биоґрафиї мож послац на имейл Националного совиту rusovit@mts.rs по 5. април.

На схадзки присуствовали и активно участвовали и предсидатель Нацоналного совиту Руснацох Борислав Сакач и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, як и секретар Таня Арва-Планчак.

(Опатрене 20 раз, нєшка 20)