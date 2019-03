Представа о дзецинскей витирвалосци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 27. марца, на сцени Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї виведзена дзецинска представа Кристи Бендовей „Нє сцеме резанки” на словацким язику, хтору витворели школяре ОШ „15. октобер” зоз Пиньвиц, а режисерки Весна Каманьова и Ярмила Чобрдова.

Кральова дзивка принцеза Галушочка доросла за одаванку, та ше єй требало научиц дацо робиц. Понеже вибрала варенє, краль розказал своїм кухарком же то ма буц лєм за три годзини, а за тельо часу принцеза ше научела лєм пририхтовац резанки на вельо способи. По розказу, резанки мушели буц на мению у цалим кральовстве док ше поданїки нє побунєли, а принцезов вибрани принц похопел же и пожива муши буц рижнородна, як и же потребне вецей часу квалитетно научиц даяку роботу.

У представи бавели Миа Ґедрова, Доминик Жилаї, Дияна Пуделкова, Томаш Камань, Мая Тотова, Ваня Хола, Даниела Имрекова, Диана Руманова, Емилия Каманьова и Луция Каменьова, Марцел Руман, Ное Ключик, Петер Камань и Растислав Белани, Марцел Руман и Ное Ключик.

Режисерки представи пририхтали и сценоґрафию, суфлер була Леа Блатницка, костими – родичи ґлумцох, музика Мария Носалова, а майстор шветла Кристиан Бадура.

Представа була нє длугока и барз динамична, чому допринєсли и шпиванє, и гласне и колективне вигварянє тексту и рухи, и музика, а окреме були красни костими. Мали ґлумци були добре убавени и шицко вєдно тримало повагу керестурскей публики школярох и оводарцох.

На ютре 28. марца у термину дзецинских представох наступаю Коцурци зоз представу „Васо Пикасо” автора Сави Шкобича, у адаптациї Аранки Медєши, и режиї Моники Гарди.

