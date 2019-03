Керестурски ґимназиялци нащивели Технолоґийни факултет

НОВИ САД – Ґимназиялци Штреднєй школи „Петро Кузмяк” прешлого тижня нащивели Технолоґийни факултет на їх поволанку за сотруднїцтво, а нащива витворена у рамикох професийней ориєнтациї за школярох трецей класи.

Ґимназиялци участвовали у роботньох у трох лабораторийох Инженєрства угльово-гидратней поживи дзе дознали шицко о физично-хемийних процесох у продукциї вецей поживових продуктох.

Школяре нащивели и лабораторию за колоидну хемию дзе ше упознали зоз нанотехнолоґиями, лабораторию за фармаколоґийне инженєрство и о тим як ше прави лїки и можлївосцами хтори дава тот напрям, и лабораторию за нафтно-петрохемийне инженєрство дзе школяром було барз интересантне преподаванє о нафти, файтох нафти, як ше ю вибера и пречисцує.

Школяре мали нагоду слухац дохторох наукох и продеканох, а медзи нїма и позарядового професора и продекана за финансиї др Ярослава Катону з Руского Керестура.

Того дня ґимназиялци нащивели и Покраїнски завод за защиту природи, дзе мали преподаванє о защицених подручйох на териториї Войводини, и обишли їх постановку.

До тей нащиви керестурских ґимназиялцох водзели їх професорки биолоґиї Тереза Катона и физики Кристина Сабадош.

Тото сотруднїцтво з керестурску Школу, Технолоґийни факултет витворел у рамикох означованя 60-рочнїци свойого иснованя, а з тей нагоди през цали рок виплановал рижни манифестациї о своєй роботи, фаховей и науковей, алє и ширшей явносци.

