Нєшка Майсторска Служба Божа

РУСКИ КЕРЕСТУР – У катедралней церкви св. оца Миколая нєшка на 18 годзин будзе традицийна Майсторска Служба Божа, хтора вше штвартками у крестопоклоним тижню односно у половки Вельконоцного посту.
Майсторска Служба то длугорочна традиция хтору и нєшка отримує керестурске Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох, а на Майсторску Службу поволує шицких своїх членох и їх фамелиї.
Майсторска Служба ше служи як подзекованє Богу и його благослов на роботу членох Здруженя, а тиж є и нагода за вельконоцну Споведз и Причасц.
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