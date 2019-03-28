Нєшка Майсторска Служба Божа

РУСКИ КЕРЕСТУР – У катедралней церкви св. оца Миколая нєшка на 18 годзин будзе традицийна Майсторска Служба Божа, хтора вше штвартками у крестопоклоним тижню односно у половки Вельконоцного посту.

Майсторска Служба то длугорочна традиция хтору и нєшка отримує керестурске Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох, а на Майсторску Службу поволує шицких своїх членох и їх фамелиї.

Майсторска Служба ше служи як подзекованє Богу и його благослов на роботу членох Здруженя, а тиж є и нагода за вельконоцну Споведз и Причасц.

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