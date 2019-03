Мая Орихан отримала мотивацийну презентацию

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мая Орихан зоз Коцура, уж позната шветова путнїца, у керестурскей Штреднєй школи „Петро Кузмяк” 26. марца отримала мотивацийни презентациї своїх путованьох двом ґрупом школярох Ґимназиї и напряму туристични технїчар.

Як гварела Ориханова, циль єй презентациї „Инстаґрам на дланї”, на власним прикладу указац младим же гоч су з малих штредкох, кед науча вихасновац добри информациї на интернету, маю можлївосци путовац, учиц, усовершовац ше, волонтирац, достац стипендиї, учиц странски язики и напредовац, лєм кед су мотивовани, упарти, витирвали и знаходлїви.

Нащива Орихановей керестурскей Школи витворена як звонканаставна активносц, а на инициятиву педаґоґинї Любици Няради.

