У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тринастим тогорочним числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” пише о конституованю одборох и целох Националного совиту Руснацох, док у рубрики „Нашо места” мож пречитац о активносцох Рускей матки, акциї коцурского Каритасу, проєктох у општини Жабель, як и о активносцох младих у Руским Керестуре.

„Економия” пише о защити пчолох и початку паприґарскей сезони у керестурским хотаре.

На бокох „Култури и просвити” зазначени представи потераз виведзени на Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї, а пише и о Златней медалї котру достала Штредня школа „Петро Кузмяк” за свою роботу.

Рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Владимиром Югиком Юшом з Руского Керестура, дзе и пияте предлуженє фельтону „Ґу 100-рочнїци снованя РНПД-а”.

„Духовни живот” зазначує преподаванє о. Якова Кулича у новосадскей парохиї, док на „Спорту” дати, медзи иншим, звит зоз змаганя у кошарки „три на три” у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

Додаток у тим чишлє „Литературне слово”.

