У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” госц у студию будзе писатель Владимир Кочиш хтори нєдавно на Рочней скупштини Дружтва писательох Войводини достал награду „Мирослав Стрибер”, а потим з госцами будзе бешеди о означованю и преслави Шветового дня Русинох у Медзилаборцох.

На концу емисиї будзе емитоване марцовске виданє емисиї „Пулс младих”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)