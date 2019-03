Нєшка одбавена дзецинска представа зоз Коцура

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї виведзена дзецинска представа „Васо Пикасо” автора Саву Шкобича, котру вєдно реализовали Дом култури Коцур и Етно клуб „Одняте од забуца”.

У интересантней дзецинскей комедиї публика мала нагоду научиц же дзецом школа заш лєм наисце важна. Гоч кельо ше Васо оддумовал од настави, и озбильно ришел же постанє уметнїк, єдна Русалка у його сну була заслужна за конєчне порозуменє.

Як Васо Пикасо наступел Михайло Буша, його тета Тета Ната Язиката була Катарина Ґайдош, а Васову шестру Весну Єсну одґлумела Сара Гарди. У улоги Лазу штребера ше нашол Дамян Штефанко, Васов школски товариш Тихомир бул Томислав Бесерминї, а Русалка зоз Васового сна була Марина Медєши.

Режию представи подписує Моника Гарди, Аранка Медєши адаптацию, а зоз сербского преложел Владимир Бодянец. За сценоґрафию и нєзвичайни костими була задлужена Снежана Радошевич, за музику Славко Вулин, суфлерка Аранка Медєши, а майстор шветла Сашо Палєнкаш.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

