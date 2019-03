Отримана схадзка Вивершного одбору НС у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Руского дому у Коцуре вчера, 27. марца, отримана друга по шоре порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох на котрей присуствовали пейц од вкупно седем членох того Одбору.

Схадзку отворел предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач зоз предкладаньом пейц точкох дньового шору, котри крем прилапйованя записнїка зоз предходней схадзки, уключовал даванє предлогох за розподзельованє средствох за проєкти зоз Явного конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох у култури Городу Нови Сад, предкладанє лїстини препоручених проєктох по приоритетох за софинансованє по Конкурсу за сучасну уметнїцку творчосц Министерства култури, як и думанє о приявеним проєкту здруженя Руснацох у Суботици на Конкурс за додзельованє средствох у обласци култури за 2019. рок хтори ше одноши на Городску управу Городу Суботици.

По Явним конкурсу приявени шейсц проєкти, и Вивершни одбор дал позитивне думанє о предкладаню Одбору за културу, та так приоритет будзе мац проєкт Заводу за културу войводянских Руснацох „100 роки РНПД”, потим проєкт Рускей матки – Фестивал моно и дуо драми „Дюра Папгаргаї”, проєкт Руского културного центру „Веселиинка”, потим проєкт ЗКВР „ Руснаци у циклусу животних обичайох” и проєкти Руского културного центру – Рочни концерт и Стретнуца РКЦ-у 2019.

По Конкурсу за сучасну уметнїцку творчосц Министерства култури од осем проєктох Вивершни одбор єдногасно вигласал шлїдуюцу лїстину приоритетох – на першим месце проєкт НВУ „Руске слово” алманах „Руски календар 2020”, на другим месце проєкт Дому култури Руски Керестур Фестивал рускей култури „Червена ружа”, потим проєкт НВУ „Руске слово” за Часопис за литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, на штвартим месце проєкт Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, на пиятим месце проєкт КУД „Жатва” за прекладательну роботню за преклад кнїжки „Нашенє” Славомира Олеяра, шесте место за Културну манифестацию „Костельникова єшень”, на седмим месце проєкт „100 роки РНПД” Заводу за културу ВР, и проєкт Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе под назву „Литература, култура, културни блага Заходней України” на осмим месце.

По питаню Конкурса за додзельованє средствох у обласци култури за 2019. рок хтори ше одноши на Городску управу Городу Суботици, Вивершни одбор єдногласно потримал проєкт з котрим конкуровало Здруженє Руснацох у Суботици.

На концу предсидатель Одбору шицким присутним пречитал поволанку хтору достал Национални совит Руснацох зоз служби Републичного защитнїка гражданох же би ше тей институциї доручело биоґрафиї визначних Руснацох котри през историю на даяки способ допринєсли або доприноша розвою и афирмациї Републики Сербиї. Наглашел же биоґрафиї мож послац на имейл Нацоналного совиту rusovit@mts.rs по 5. април.

Окрем предсидателя Одбору Желька Ковача, на схадзки присуствовали и члени Миломир Шайтош, Микола Кухар, Стеван Самочета и Йоаким Рац, як и предсидатель Националного совиту Борислав Сакач, предсидатель Одбору за културу Националного совиту Руснацох Микола Шанта и секретар Таня Арва-Планчак, хтори тиж активно участвовали.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)