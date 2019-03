ДЮРДЬОВ – На соботу, 30. марца, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьов, млади орґанизую першу тематску журку у тим року – „90’s PARTi”.

Журка почнє на 21 годзин, уходнїца кошта 100 динари. Ди-джей будзе цали вечар пущац найвекши домашнї и страни музични гити з дзеведзешатих рокох.

