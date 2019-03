Розписани Конкурс Одбору за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за културу Националного совиту (НС) Руснацох розписал Конкурс за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2019. року.

По пропозицийох, Одбор за културу будзе софинансовац проєкти орґанизованя манифестацийох котри у Календаре репрезентативних манифестацийох, а на нїм можу участвовац здруженя гражданох, установи и други орґанизациї.

Прияви ше подноши виключно на формуларох хтори мож достац у просторийох НС Руснацох, на интернет боку www.rusini.rs, як и на правим боку на сайту „Руского слова”.

Конкурс отворени по 30. април.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)