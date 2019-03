Пре штрайк ПТТ Сербиї новини „Руске слово” можу пожнїц

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” информує своїх читачох же пре штрайк до котрого ступели роботнїки Пошти Сербиї дистрибуция дзепоєдних виданьох нашей Установи може пожнїц.

Насампредз слово о новинох „Руске слово” окреме у местох Нови Сад, Петроварадин, Ветерник, Ґосподїнци, Сримска Митровица, Кула (од априла у тим месце новини будзе розношиц колпортер), Нове Орахово, Бачка Тополя и Суботица.

Новини „Руске слово”, у местох дзе нєт колпортерох, и у порядних условийох приходзели на адреси предплатнїкох кус познєйше. Установа ше прето вецей раз жалєла Пошти Сербиї, алє одвит бул же дистрибуция новинох нє спада до їх приоритетох. Подобни проблеми маю и други медийни хижи у Сербиї котри на тот способ дистрибую свою пресу.

После виходу зоз финансийней кризи у котрей ше НВУ „Руске слово” остатнї роки нашло и после державней забрани приманя занятих, у плану же би ше, там дзе мож, прешло на дистрибуцию прейґ колпортерох.

После Руского Керестура, новини „Руске слово” у Кули од априла того року ознова будзе розношиц колпортер.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)