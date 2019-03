У Новим Садзе будзе поставена биста Тараса Шевченка

НОВИ САД – На схадзки Совита за културу Городу Нового Саду принєшена одлука о поставяню бисти Тараса Шевченка, а инициятиву порушала Амбасада України у беоґрадзе, українска и руска заєднїца у Войводини, а Городска управа Львова, у хторим єст Улїчка Сербска и Вука Караджича, принєсла одлуку же виробок тей бисти будзе дарунок Новому Саду.

Биста Тараса Шевченка, визначного українского писателя и маляра, борца за шлєбоду славянских народох, будзе виробена од бронзи, будзе висока 105 центиметри поставена на ґранитним постаменту високим 200 центиметри. Биста будзе стац на ушореней желєней поверхносци коло Булевара Цара Лазара и Алеї Мики Антича.

