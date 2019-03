Вечар була Майсторска Служба Божа

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей Катедралней церкви св. оца Миколая вчера вечар служена традицийна Майсторска Служба Божа, а традицию отримує валалске Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох.

Службу предводзел парох о. Михайло Малацко. а сослужели капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта, док швичкаре були члени Управного одбору Здруженя Михайло Медєши и Владимир Виславски.

У казанї парох Малацко визначел преходносц и пременки шицкого у живоце, та и у роботи и вичносц духовних вредносцох на хтори нє треба забувац и преношиц их и младим ґенерацийом.

На Служби було руководство Здруженя ремеселнїкох на чолє з предсидательом Владимиром Емейдийом, члени Управного одбору и красне число активних и пензионованих членох Здруженя и члени їх фамелийох.

По Служби священїки служели и панахиду за шицких покойних керестурских майстрох хтори були и члени Здруженя.

