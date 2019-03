Конституовани и Одбор за образованє НСРНМ

РУСКИ КЕРЕСТУР − Конститутивна схадзка Одбору за образованє Националного совиту Руснацох отримана вчера вечар у Руским Керестуре. На схадзки присуствовали 10-еро од 12-ерих членох, як и предсидатель НС Руснацох Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак.

По конституованю отримана и перша порядна схадзка на котрей, медзи иншим, принєшени и даскельо значни одлуки, окреме по питаню порушованю мишаних ґрупох у предшколских ґрупох у Вербаше, Шидзе и Новим Садзе, як и о реаґованю на пожнєнє учебнїкох того школского року, а чийо пожнєнє наявене и за идуци рок. Одбор ше усоглашел и же важне промововац наставу на руским язику, у шицких трох руских школох, а керестурску Ґимназию и у шицких местох дзе єст Руснацох и то плански и систематично през цали рок.

Предсидателька одбору Мелания Римар, котра тоту функцию будзе окончовац у трецим мандату, поинформовала членох о активносцох у прешлим и наступним чаше, а закончела зоз викладаньом Плана роботи за 2019. котри би по шицким требал буц исти як и потераз, медзитим дзепоєдни плани директно завиша од будуцих финансийох НС Руснацох, и нових правилох трошеня средствох яки предписало Министерство финансийох.

На схадзки єдногласно прилапени и предклад же би ше членство Одбору преширело зоз директорами школох зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова, односно їх представителями, понеже ше першираз случело же у Одборе за образованє нєт нїкого зоз коцурскей Основней школи „Братство єдинство”. За тото потребне вименїц Статут НС Руснацох, цо годно поробиц на єдней зоз идуцих схадзкох, алє нє и електронски.

