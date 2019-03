Остатню дзецинску представу одбавели домашнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка одбавена остатня дзецинска представа на Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї, „Кед ше босорка залюби”, у виводзеню Драмского студия „Арт” Дом култури Руски Керестур.

У кральовстве стракох и патулькох малу принцезу на кресценю русалка Нєдобрица претворела до босорки, а маґия престанє лєм кед принцезу побочка красни принц. Тот познати мотив класичней сказки барз удатно посучашнєти з елементами терашнього дзецинского швета и преткани зоз гумором, цо добитна комбинация за нєшкайши ґенерациї дзецинскей публики.

Авторка тексту Мира Станишев, зоз сербского го преложел Владимир Бодянец, а искусна режисерка Ксения Бодянец и на тот завод витворела барз удатну, динамичну и питку представу зоз младу екипу малих ґлумцох.

У представи бавели Ема Живкович, Алексей Роман, Сара Гарди, Яна Варґа, Аня Ґовля, Патрик Варґа, Мартина Еделински, Дарио Кишюга, Емилия Мудри, як и патульки Валентина З. Гарди, Кристина Сопка, Мая Надь, Силвия Папуґа, Ксения Катрина и София Симунович.

Режисерка Бодянцова тиж пририхтала и сценоґрафию, костимоґраф Таня Орос, вибор музики, автор сонґа и тон-майстор Михайло Бодянец, майстор шветла Сашо Палєнкаш, а сценски майстор Мирон Хрин.

