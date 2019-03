Отримана схадзка Совиту за национални меншини Републики Сербиї

БЕОҐРАД – Штварток, 28. марца, у Беоґрадзе була отримана осма по шоре схадзка Совиту за национални меншини Републики Сербиї, а перша од кеди формовани нови зволаня националних совитох котри вибрани на виберанкох 4. новембра прешлого року.

Зоз схадзкупредшедовала предсидателька Влади Сербиї Ана Брнабич, присутни були представителє 21 националного совиту, а спред Националного совиту Руснацох бул його предсидатель Борислав Сакач. Попри предшедуюцей Брнабичовей, зоз схадзку предшедовал и єй заменїк и министер Державней управи и локалней самоуправи Бранко Ружич, а на схадзки були и числени представнїки компетентних министерствох.

Премиєрка потолковала же у периодзе од остатнєй схадзки Совиту прилапени вименки и дополнєня предписаньох з котрима реґуловани права националних меншинох, Закона о националних совитох националних меншинох, Закона о службеним хаснованю язика и писма, Закона о матичних кнїжкох и Закона о локалней самоуправи.

Як дознаваме од Борислава Сакача, Брнабичова поинформовала присутних и о значносци запровадзованя проєкту Адресного реґистру котри вєдно реализую Републични ґеодетски завод, ЯП „Пошта Сербиї”, Стаємна конференция городох и општинох и локалней самоуправи, а цо би мушело буц закончене у тим календарским року.

Сакач потим потолковал и же представителька мадярского Националного совиту, як предшедуюци зоз Координацию, винєсла заключеня и становиска того цела. Ґу тому було бешеди о учебнїкох на язикох националних меншинох, як и о реформи у школстве по котрей би нєшкайши штредньошколци другей класи по законченю покладали националну матуру, а нє примаци испити на факултетох. Медзи иншим, под час схадзки нєпреривно наглашоване же єден зоз главних цильох треба же би було очуванє културного идентитету националних меншинох.

Окончователька длужносци директора Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович представела седми, осми и дзевяти Звит о запровадзованю Акцийного плану, а наглашела же дзешати би требал буц представени у априлу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)