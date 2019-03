НОВИ САД – На пондзелок, 1. априла, у Руским културним центру у Новим Садзе, будзе концерт класичней музики.

На концерту ше представя шесцеро млади пиянисти зоз Музичней школи „Исидор Баїч”, у класи професора Срдяна Далаґиї. Шицки шесцеро учашнїки, медзи котрима и Саша Загорянски, завжали перши места на Змаганю младих пиянистох у Зренянину.

Концерт почина на 19.30 годзин.

