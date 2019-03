КОЦУР – На нєдзелю, 31. марца на 15 годзин, на римокатолїцким теметове у Коцуре наша грекокатолїцка парохия у сотруднїцтве з римокатолїцку парохию орґанизує заєднїцке модлєнє Хрестней драги.

Хрестна драга ше модлї каждей нєдзелї у манастире под час посту и будзе тирвац по Вельку ноц.

