РУСКИ КЕРЕСТУР – На основи члена 83. и 84. Статуту Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур и Одлуки Совиту Месней заєднїци од 22. марца 2019. року розписана оглашка за вибор секретара МЗ.

Кандидат треба же би сполньовал минималну фахову приготовку штвартого ступня, найменєй єден рок искуства, же би активно знал руски язик и же би нє бул осудзовани за виновни дїла хтори ше рахує як нєподобни за окончованє тей роботи.

Секретар ше вибера на период од 4 роки, оглашка обявена 28. марца а тирва 15 днї. Прияви зоз потребну документацию потребне доручиц особнє до Месней заєднїци у Спортскей гали на адреси Бориса Кидрича 60, лєбо по пошти на адресу Месней заєднїци Руски Керестур, Маршала тита 59.

