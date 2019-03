У коцурскей МЗ будзе трибина  за польопривреднїкох

КОЦУР – У велькей сали Месней заєднїци у Коцуре, у рамикох акциї „Полиция у локалней заєднїци”, нєшка будзе отримана трибина о безпечносци на драгох.

Совит за безпечносц у транспорту Општини Вербас орґанизує трибину под назву „Безпечносц польопривреднїкох у транспорту” дзе компетентни особи буду бешедовац о способох на котри польопривреднїки можу защициц и себе, и других на драгох.

Трибина почнє на 11 годзин, а польопривреднїки котри приду на трибину на дарунок достаню ротацийни шветла за польопривредни превозки.

