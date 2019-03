Потримана робота месних заєднїцох

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид прилапени звити о роботи за прешли и финансийни плани за 2019. рок шицких 19 месних заєднїцох на подручу општини.

Одборнїки тиж прилапели звити о рочних програмох дїлованя ЯКП „Водовод“, „Стандард“, „ Явне ошвиценє, услуги и отримованє“ и Заводу за урбанизем, як и звит о розходох Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“.

СО прилапела и звит о запровадзених виберанкох за совити месних заєднїцох на подручу општини и вигласала Локални антикорупцийни план.

За заменїка секртера СО Шид меновани дочасово Ромко Папуґа, терашнї заменїк началнїка Општинскей управи, СО констатовала задзекованє пре особни причини др Ванї Ґнип Гарди (СНС), а потвердзени мандат новей одборнїци Катици Виюк.

Тиж, СО констатовала задзекованє на место членїци Општинскей ради Александри Жиґич, а на єй место меновани Тихомир Стаменкович, потерашнї руководитель Оддзелєня за инспекцийни роботи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)