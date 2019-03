Закончени тогорочни Мемориял

РУСКИ КЕРЕСТУР − Тогорочни Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї закончени вчера вечар зоз виводзеньом госцуюцей представи Аматерского театру културного центру зоз Кули „Паночка Юлия” по тексту Авґуста Стринберґа, а у режиї Фуада Табучича.

Дїло у котрим ше нєпреривно преплєта приповедка котру розпинаю богатство и худобство, любов и мержня, добре и зле виведол трочлени ансамбл − Милана Нинич у улоги паночки Юлиї, Милана Нинич наступела як служнїца Кристина, а Слободан Ноґавица як Жан, котри достал и награду публики.

Сценоґрафию зоз одличнима ефектами циню и шветла зробел Перица Самац, а костимоґраф була Зорица Йованович.

