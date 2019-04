Нєшка у Сербиї почина упис першокласнїкох

СЕРБИЯ – Од нєшка, 1. априла, почина упис школярох до першей класи основней школи и будзе тирвац по 31.май.

Од того року родичи на упис вецей нє буду мушиц ношиц вивод зоз матичней кнїжки народзених, державянство и потвердзенє о пребувалїщу, алє тоти документи школа обезпеча електронски – преноши сайт Рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини.

Министер просвити Младен Шарчевич поручел родичом же на упис першокласнїкох маю принєсц лєм лїкарске уверенє, бо тото нє може нїхто други обезпечиц.

Министер Шарчевич гварел же важне и уводзенє єдинственей информацийней системи просвити котра будзе подрозумйовац реґистри наставнїкох, реґистри преподавачох на факултетох, як и реґистри виглєдовачох у рамикох наукових институцийох.

На питанє чи пре диґитални учебнїки школски ташки пойду до историї, министер одвитовал же нє може шицко буц диґиталне, алє же школски ташки поступнє буду вше лєгчейши.

Вон додал же держава ушорела 2 000, а по єшень буду готови ище 8 000 диґитални учальнї, та шицки школяре першей класи основней школи буду мац диґитални учебнїки и диґитални учальнї.

До першей класи ше того року уписую дзеци народзени од 1. марца 2012. по 28. фебруар 2013. року.

