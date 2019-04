Отримана трибина у Коцуре о безпечносци у транспорту

КОЦУР – У Месней заєднїци у Коцуре всоботу, 30. марца, Полицийна станїца Вербас, у сотруднїцтве зоз Општину Вербас, Месну заєднїцу Коцур, АМСС и Аґенцию за безпечносц у транспорту отримала едукацию за польопривреднїкох на тему безпечного участвованя у транспорту тракторох и роботних машинох.

На едукациї учатвовали помоцнїк командира за транспорт у Полицийней станїци Вербас Страхиня Дюрачич, руководителька транспортного сектору Полицийней станїци Вербас Драґана Яґлица, заменїк предсидателя Општини Вербас Миляна Штулич, Милош Роґанович и Воїслав Вемич зоз служби за технїчни препатрунок превозкох „Будучносц” зоз Вербасу.

На початку едукациї заменїк предсидателя Општин Вербас Миляна Штулич привитала присутних и назначела же Општина Вербас у велькей мири потримує таки едукациї и визначела же Општина ма барз добре сотруднїцтво и зоз польопривреднїками и зоз Месну заєднїцу Коцур, як и зоз Полицийну станїцу Вербас.

Руководитель транспортного сектору Полицийней станїци Вербас Драґана Яґлица присутних упознала зоз причинами пре котри найчастейше приходзи до транспортних нєщесцох и апеловала на парастох же би почитовали предписаня Закону о транспорту котри ше одноша на участвованє польопривредних превозкох и машинох у транспорту.

Помоцнїк командира за транспорт у вербаскей Полицийней станїци Страхиня Дюрачич бешедовал о вименкох у закону о транспорту, а коцурских парастох здогаднул же у котрих ситуацийох значне уключиц ротацийне шветло и яки кари кед полицийна патрола застанови вожача котри конзумовал алкохол.

Воїслав Вемич зоз подприємства за технїчни препатрунок превозкох АМК „Будучносц” коцурским парастом пояшнєл цо значи технїчно исправни трактор, а польопривреднїки найвецей питаня поставяли праве йому, понеже их интересовало на котри способ мож реґистровац шпедитери, чи мож реґистровац трактори котри нє маю фабрично направене ручне гамованє лєбо на котри способ мож ришиц проблем кед приключна машина прикриє сиґнализацию на трактору.

На концу едукациї шицки присутни на дарунок дотали ротацийне шветло, або трокут, а дебатоване и на котри способ би требало ришиц проблем звекшаного транспорту на коцурскей преводнїци.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)