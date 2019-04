Видео-приповедка „Шнїгочка” приказана у Заводзе

НОВИ САД – Видео-приповедка „Шнїгочка”, котра як штварта и остатня видео-приповедка котра ше реализує у рамикох проєкту„Учме вєдно руски язик: Читай ми!“ приказана внєдзелю у Заводу за културу войводянских Руснацох.

Вельочислени дзеци и їх найблїзши, после емитованя видео-приповедки, остали на креативней роботнї, та свойо упечатки о приповедки могли и креативно виражиц.

После премиєри, видео-приповедка будзе положена на Ютюб канал Заводу. Проєкт видео-приповeдкох „Учме вєдно руски язик: Читай ми!“ реализую авторки Александра Бучко и Саня Дивлякович. Ношитель проєкта Новинарска асоцияция Руснацох, а финансийну потримовку дал Завод за културу войводянских Руснацох.

