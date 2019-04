Иван Милинкович нови подпредсидатель МО инвалидних и других пензионерох

КОЦУР – У Колошняйовей сали у Коцуре пияток, 29. марца, отримана Рочна скупштина Месней орґанизациї (МО) инвалидних и других пензионерох на котрей спатрени финансийни звит, активносци котри Здруженє мало прешлого року, представени нови плани за наиходзаци период, а вибрани и нови подпредсидатель Здруженя.

На Скупштину пришли коло 80 члени, а на дньовим шоре були 15 точки, медзи котрима и вибор нового подпредсидателя. На тото место вибрани Иван Милинкович зоз Коцура.

Здруженє и у тим року предлужи зоз своїма поряднима активносцами на хасен членох, як и зоз предаваньом огриви и рижних продуктох на одложене плаценє, а буду орґанизовани и рижни екскурзиї.

Окрем госцох зоз коцурских зруженьох и институцийох, на Рочней скупштини було госцох зоз Вербасу, Бачкого Доброго Поля, Равного Села и Змаєва, а на Скупштини присуствовали и предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, предсидатель и подпредсидатель Совиту Месней заєднїци Коцур Желько Бєлан и Стеван Самочета, як и предсидатель Општинског здруженя пензионерох Милич Мийович.

