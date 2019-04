Нова медаля наймладшого столнотенисера Мартина Пашу

НОВИ САД – Мартин Пашо, седемрочни столнотенисер Столнотениского клубу „Русин” з Руского Керестура, у своєй катеґориї – оводашох, освоєл перше место и златну медалю на Отвореним ярнїм турнире Нового Саду 2019., хтори 30. марца орґанизовал Столнотениски клуб Нови Сад.

Русиново столнотенисере Матей Сабадош, Александар Шанта и Иґор Фейди 31. марца участвовали на поєдинєчним Першенстве Сербиї за младших кадетох хторе отримане на новосадским Спенсу.

У хлапцовскей катеґориї од 63-ох змагательох, од Керестурцох найлєпши пласман витворел Сабадош хтори вошол медзи 32 столнотенисерох, а зоз страценим змаганьом ше нє пласовал медзи 16 найлєпших, док Шанта и Фейди випадли у квалификацийох.

И попри тим, Сабадошови ше войсц медзи 16 найлєпших у Сербиї удало у дублу зоз єдним бавячом зоз Бечею.

У лиґашских змаганьох СТК „Русин” у осмим колє 24. марца победзел екипу „Селенчи” зоз 4:2, а за Русин наступели Матей Сабадош, Михайло Сабадош и Велько Шомодї. Шицких столнотенисерох тренира Стефан Горняк.

На соботу, 6. априла, Русин дочекує екипу „Домбош” зоз Фекетичу, а у остатнїм 10. колє 13. априла будзе госцовац у Сербским Милетичу.

