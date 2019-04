РУСКИ КЕРЕСТУР – У 19. колє Подручней фодбалскей лиґи ФК „Русин” зазначел першу побиду у ярнєй часци сезони процив ФК „Будучносц” зоз Параґох. ФК „Русин” – ФК „Будучносц” (Параґи) 4:1 (1:1).

На стадиону на Ярашу, Русин бавел у шлїдуюцим составе – Надь Михайло, Жарич, Голик, Ланчужанин, Малацко, Орос Борис, Саянкович (Чизмар), Кочиш Стефан (Будински), Дюканович, Бранкович, Веселинович (Маркович).

Ґоли посцигли Бранкович у 20. минути, Кочиш Стефан у 63., Маркович у 79. и Дюканович у 90., а процивнїки потрафели мрежу у 31. минути. Зоз жовтима картонами опомнути троме Русиновци – Малацко, Жарич и Маркович, а зоз процивнїцкей екипи опомнути аж пецерме бавяче.

По идуце коло Русин ма 34 боди и забера штварте место на таблїчки. Идуце змаганє Русин будзе бавиц у Бачу процив домашнього клубу „Твердиня” котри тераз на осмим месце и ма скромни 25 боди.

