Ище єдна успишна тематска журка

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 30. марца, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьов, млади орґанизовали першу тогорочну журку на тему – „90’s PARTi”.

На журки було понад сто осемдзешат младих, а орґанизатором окреме мило же ше з нїма пришли дружиц нашо млади зоз Руского Керестура, Коцура, Петроварадину, Нового Саду и других местох.

Векшина младих випочитовала дрес код и були барз креативни. Ди-джей цали вечар пущал найвекши домашнї и страни музични гити з дзеведзешатих рокох, та на журку пришли и старши ґенерациї.

Исти дзень пред журку млади прикрашели салу зоз реквизитами котри сами справели на креативних роботньох.

