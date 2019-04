У Новим Вербаше отримана духовна обнова

НОВИ ВЕРБАС – Порядна духовна обнова священїкох нашей Епархиї св. Миколая, хтору предводзел ординарий Епархиї кир Георгий Джуджар, отримана у Новим Вербаше, 28. марца. По словох пароха бачинского о. Дарка Раца, на початку ше модлєло Шести час.

На дньовим шоре було информованє о пририхтованю за преславу подзвигнуца Еґзархату на Епархию св. Миколая 18. мая у Конкатедралней церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе и за централну преславу 19. мая у Катедралней церкви у Руским Керестуре. На сходзе бешедоване цо поробене потераз, з тим же єст формоване и компетентне цело хторе ше стара о роботох и потребох з тей нагоди.

И з тей нагоди поволани шицки вирни и заинтересовани же би участвовали у тей историйней подїї, Церкви шицких нас.

На стретнуцу бешедоване и о новим закону о рефакциї – обласци ПДВ, на хтору єст права за врацанє, о чим присутних информовал о. Дарко Рац, хтори з тей нагоди бул у фебруаре на обуки у Беоґрадзе.

Тиж так, паноцове бешедовали и о нових менованьох у Грекокатолїцкей Церкви, а була то нагода и за споведз. Сход закончени з аґапеом.

