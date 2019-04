Того викенду акция була у Боґоєву

РУСКИ КЕРЕСТУР – И того викенду керестурска нєпрофитна орґанизация „Trash hero”, до хторей ше позберали вредни чуваре природи, знова отримали акцию пораєня, з тей нагоди у Боґоєву.

За два днї позберане вкупно 1 768 кґ шмеца. Перши дзень акциї, штернацецеро дзеци и трицец одроснути особи позберали 839, а другого дня дванацецеро дзеци и штернац одроснути волонтере позберали 929 килоґрами шмеца. Вредни героє очисцели викенд населєнє Боґоєво и єдну часц дзивей депониї на штранду у Боґоєву, як и главну драгу ґу гранїци у истим месце.

Приятелє акциї були „Секулич пласт”, Маркет „Ниш”, ЗДС „Ролетарство”, ЙКП Оджак, Месна заєднїца Боґоєво, „Вортекс Колор”, Рибарска карчма „Ваш перши вибор”, ДМ „Нивета”, Но, найвекши героє були дзеци зоз Еколоґийного руху Оджак зоз учительку Венцел Пирошку.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)